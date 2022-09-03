Erzurum'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Semt Garajı'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının olduğu alana taşan, sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, kavga, Güncel, Son Dakika

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