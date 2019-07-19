Erzurum'da iki hafif şiddetli deprem meydana geldi
2 saat önce
Erzurum'un Çat ve Tekman ilçelerinde iki hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
'un Çat
ve Tekman
ilçelerinde iki hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli
Rasathanesinden alınan verilere göre; dün akşam saat 21.15 sularında merkez üssü Çat ilçesi Çukurçayır
Mahallesinde 1.6 km derinliğinde 2,5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bugün ise sabaha karşı saat 03.36 sularında Tekman ilçesi Geçitköy mahallesinde ise 9.6 km derinliğinde 2,7 şiddetinde iki hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM
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