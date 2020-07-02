Erzurum'da iki mahalle sel suları altında kaldı - Son Dakika

Erzurum'da iki mahalle sel suları altında kaldı

Erzurum'da iki mahalle sel suları altında kaldı 2 mahalle ve 1 mezrada evleri su bastı, 6 büyükbaş hayvan ve bir yeni doğan daha sel sularına kapıldı Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları su baskınlarına neden oldu.

Erzurum'da iki mahalle sel suları altında kaldı

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2 mahalle ve 1 mezrada evleri su bastı, 6 büyükbaş hayvan ve bir yeni doğan daha sel sularına kapıldı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları su baskınlarına neden oldu.

Tekman ilçesine bağlı Akdağ ve Çiçekdağı mahalleleri ile Hitik mezrasında sel yaşandı. Selde 11 ev hasar görürken 3 inek, 3 buzağı 1 yeni doğan dana sele kapıldı.

Yaşanan selin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler, İtfaiye ve Tekman Belediyesi iş makinaları baskında hasar gören mahallelerde müdahale çalışması yaptı. Evleri su basan vatandaşların evleri boşaltılırken, su baskının ahırları hasar gören köylülerin canlı hayvanları güvenli bölgelere sevk edildi.

Erzurum, Tekman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da iki mahalle sel suları altında kaldı - Son Dakika
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