Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Oltu-Erzurum karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Kaya idaresindeki 34 TY 4277 plakalı otomobil, yolda dönüş yaparken Ömer Toksoy yönetimindeki E NR 2525 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya'nın yanı sıra, Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek hafif şekilde yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Songül Dilek ile Ahmet Mustafa Kaya Erzurum'a sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.