Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

02.07.2022 23:27
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgye göre, Erzurum- Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, Abdulbari Ö. idaresindeki 61 EF 710 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki 25 ABK 244 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan Sudenaz Ö, Ali U, Zeynep K, Ömer Faruk K, Pınar K, Hamza Kerem K ve Nazlı Hilal K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan refüje çarpan araç sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen 61 AEL 336 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı Erzurum'da feci kaza: 9 yaralı
Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 23:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement