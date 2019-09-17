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Erzurum'da iki tır çarpıştı

1 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki tır çarpıştı, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ayhan Bozkurt yönetimindeki 25 EF 818 plakalı tır, Erzurum- Bayburt kara yolu kavşağında Yakup Çelik idaresindeki 75 AAC 616 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır ile çarpıştı.

Kazada, kullandığı tır devrilen Çelik yaralandı. Aynı tırdaki bir büyükbaş hayvan telef oldu, kazadan sağ kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise çevreye yayıldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Devrilen tırdan çevreye yayılan hayvanlar ise itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca sahiplerine teslim edilmek üzere bir araya toplandı.

Erzurum, Bayburt, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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