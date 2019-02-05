Erzurum'da İkinci Gezici Kanser Tarama Aracı Faaliyete Başladı

Erzurum
'da, içerisindeki mamografi cihazı ile meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılabilen gezici kanser tarama aracı törenle hizmete girdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle hizmete sunulan gezici kanser tarama aracı için düzenlenen törene, bu kurumun müdür vekili Dr. Gürsel Bedir'in yanı sıra Eski Sağlık Müdürü ve Yakutiye
Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar
, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, hastane başhekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.
Bedir, burada yaptığı konuşmada, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla belirlendiğini hatırlattı.
Erzurum'da daha önce 1 kanser tarama aracının olduğuna atıfta bulunan Bedir, "Tek kanser tarama aracıyla insanların tümüne ulaşmakta güçlük çekiyorduk. Bugün hizmete giren ikinci tarama aracı ile artık daha etkin kanser taraması yapacağız." ifadelerini kullandı.
Mahmut Uçar ise Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye
'nin sağlık sisteminde çok önemli mesafeler katettiğini belirterek, Türkiye'nin dünyada insanlığa yatırım yapan ülke konumuna geldiğini söyledi.
Kanser tarama aracının insanlara rahatlıklı ulaşabileceğine dikkat çeken Uçar, "Bugün hizmete girecek araçla Erzurum'daki en uç noktadaki köylerimizde, ilçelerimizde, şehir merkezindeki kadınlarımıza, ablalarımıza, annelerimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.
İçerisindeki mamografi cihazıyla meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılabilen gezici kanser tarama aracı kurdele kesilerek hizmete sunuldu.