Üye Girişi
"İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

"İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi" toplantısı gerçekleştirildi

29.11.2021 14:09

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tarık Komesli, salgın hastalıkların da sellerin de depremlerin ve kuraklığın da en büyük sebebinin insanoğlu ve iklim değişikliği olduğunu belirterek, "Bunlarla hep beraber yaşamayı, bunlara hep beraber uyum sağlamayı...

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tarık Komesli, salgın hastalıkların da sellerin de depremlerin ve kuraklığın da en büyük sebebinin insanoğlu ve iklim değişikliği olduğunu belirterek, "Bunlarla hep beraber yaşamayı, bunlara hep beraber uyum sağlamayı ve önlem almayı öğreneceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca (AFAD) yürütülen " Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi" kapsamında, AFAD personeline yönelik "İklim Değişikliğine Uyum İçin

Eğiticilerin Eğitimi Projesi" konulu toplantı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

"İklim Değişikliği Uyumu İçin Eğiticilerin Eğitimi" Proje Takım Lideri Şeyda Erciyes, burada yaptığı konuşmada, ikincisi Erzurum'da gerçekleştirilen 3 milyon avroluk projenin hedefinin "Afete Dirençli Toplum Oluşturmak" misyonunu destekleyecek şekilde, hem merkezi hem de yerel seviyede gerekli teknik ve insan kaynağını oluşturularak AFAD'ın iklim değişikliğinden kaynaklı afetlere uyum kapasitesini güçlendirmek olduğunu söyledi.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli da Erzurum'un 19 Kasım'da 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum'da meydana gelen 5,1 ve ardından yaşanan 4,7 büyüklüğündeki bir depremde nasıl yıkım oluyor gözler önüne serildi. Normalde dünya literatüründe bu tür depremlerin yıkıcı olmaması gerekiyor ama öyle köyümüz var ki köyde hem afetten dolayı yıkım hem kaya düşmesi hem de heyelan oldu. Daha önce risk haritasında arkadaşlarımız işaretlemişlerdi aynı bölgede bir de çığ riski de var, dolayısıyla Erzurum olarak böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Üzücü olan şudur; depremden etkilenen 11 köyde 139 ağır hasarlı yapı var, hiçbiri betonarme değil. Bu köylerde betonarme olan evlerin hiçbirinde çatlak dahi yok. 100-150 yıllık evler taş ve çamurla yapılmış, üzerinde tedbir olsun diye çatı yerine toprak yığını var, takdir edersiniz ki kış ve yağmurlarda ağırlığı 3 katına çıktı ve bu nedenle ufak bir sarsıntıda gidiyor."

Karsli, bu durumun insanların kaderi olmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle şubat ayından itibaren başlayan ve bütün illerin bitirdiği il afet risk planları bu amaçla yapıldı. Bu planlar çerçevesinde işler yürüyecek." ifadesini kullandı.

"Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği"

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan

Tarık Komesli de son yıllarda iklim değişikliğinin herkesin gündemine girdiğine işaret ederek, "Bir araştırmaya göre dünyada şu an en büyük sorun iklim değişikliği, ikincisi Kovid-19." dedi.

Yıllardır gelen ve yıllarca devam edecek olan problemle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Komesli, şöyle konuştu:

"Günümüzde karbon salınımını durdursak, bütün önlemleri alsak, bir tane kömür yakmasak bile iklim değişikliğini yaşayacağız, bunun kaçışı yok, biz şu an sadece bunu yavaşlatmaya çalışıyoruz. Çünkü İngiliz Sanayi Devrimi'nden sonra kaynaklarımız o kadar hor kullanıldı ki günde 100 milyon varile yakın petrol kullandılar, 100 milyonlarca ton kömür fosil yakıtlar, kullanılıyor. Bunun yanında sürekli sularımızı kirletiyoruz, sürekli iklimin değişmesine sebep oluyoruz. Paris İklim Anlaşması imzalandı, 2015 yılında, günümüzde yürürlüğe girdi, biz de taraf olduk. Bu çok önemli bir anlaşma, dünyada bu kadar ülkenin katıldığı en büyük anlaşma. Sorun global bir sorun, artık dönüşümüz, kurtuluşumuz yok."

"İklim değişikliği bütün afetlerin bir arada olması demektir"

Komesli, dünyada 2100 yılında ulaşılması öngörülen sıcaklığa günümüzde ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çok kötü bir durum. İklim değişikliği bütün afetlerin bir arada olması demektir. Aynı anda sel, aynı anda kuraklık oluyor. Önceden orman yangınlarıyla mücadele ediyorduk, yangınlarda binlerce hektarı kaybediyorduk şu an milyonlarca hektarı kaybediyoruz. Artık sel oluyor diyoruz ki yüz yılın en büyük selini yaşadık. Durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun için kurumlarımız çalışıyor, bütün önlemleri alıyoruz. Salgın hastalıkların da sellerin de depremlerin ve kuraklığın da en büyük sebebi insanoğlu ve iklim değişikliği. Bunlarla hep beraber yaşamayı, bunlara hep beraber uyum sağlamayı ve önlem almayı öğreneceğiz."

4 gün sürecek programa Karsli ve Komisli'nin yanı sıra AFAD personeli ve eğitimciler katıldı.

İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi
İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi' toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi! 15:48 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi! Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! 15:44 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 3 kişiyi bıçaklayıp intihara kalkıştı! Saatler sonra ikna edilebildi 15:26 3 kişiyi bıçaklayıp intihara kalkıştı! Saatler sonra ikna edilebildi 14:54 "Cinler senin için kurban kesecek" diyerek dolandırdı! Ödemeyi önce TL, kur yükselince Euro olarak aldı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:45 Vatandaşlar, fırtına sebebiyle devrilen korumalıkların altında kalmaktan son anda kurtuldu
15:43 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!
15:42 Edremit'te lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi
15:35 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
15:34 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu
15:31 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı         
15:49
Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor         
15:47
Edremit'te lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi Edremit'te lodosun hızı 100 kilometreyi geçti, yüz yıllık ağaçlar devrildi         
15:43
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı         
14:40
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından feci şekilde öldürüldü         
12:52
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement