Erzurum'da "İklim Eylem Planı" çalıştayı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da 'İklim Eylem Planı' çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da "İklim Eylem Planı" çalıştayı yapıldı

6 saat önce

Erzurum'da tarım, orman ve arazi kullanımının verimini artırmaya yönelik "İklim Eylem Planı" çalıştayı yapıldı.

Erzurum'da

Erzurum'da tarım, orman ve arazi kullanımının verimini artırmaya yönelik "İklim Eylem Planı" çalıştayı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan çalıştaya, kamu kurumlarından yöneticiler, konunun uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve TEMA İl Temsilciliği paydaşlığında iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin ele alındığı çalıştayda bugüne kadar yapılanlar da ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç'ın başkanlık ettiği çalıştayda, tarım, orman, çayır ve mera alanlarının korunma, kullanma dengesinin önemine değinildi.

Çalıştayda, konutlarda enerji verimliliğinin artırılması, su havzalarındaki yapılaşmalar, katı ve sıvı atıkların depolanmasıyla işlenmesine bağlı kaynak kullanımları detaylı olarak anlatıldı.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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