Erzurum'da İl İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum'da İl İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlğında yapılan toplantıda şu kararlar alındı;



"1. 28.03.2020 Cumartesi günü saat 17.00 itibariyle tüm şehirler arası otobüs yolculuklarının valilik izni ile yapılması



2. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların seyahatlerinin valilik izni ile yapılması



3. Seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların valilik koordinesinde oluşturulacak seyahat izin kurulu tarafından izin alarak yolculuk yapabilmesi



4. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık ve emniyet yetkililerinden oluşan ekipler tarafından yapılan kontroller sonucunda otobüs seferlerine başlanması



5. Yolculuk yapan vatandaşların telefon numaraları, adresleri alınarak gidecekleri yerin valiliğine bildirilmesi



6. İlimize giriş yapan vatandaşların sağlık taraması yapılacak ve karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum olması halinde ilgili kişi veya kişiler 14 gün karantinaya alınması



7. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında tutulması gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilerek kontrollerinin yapılması



8. Uygulama süresince otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanması



9. İzinsiz yolculukların önlenmesi amacıyla yol kontrolü planlanarak ve bu kontrollerin kolluk kuvvetleri tarafından uygulanması yönünde kararlar alınmıştır." - ERZURUM