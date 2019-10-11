Son Dakika Haberleri: Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

41 dakika önce

Erzurum'da, Vali Okay Memiş başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Erzurum'da, Vali Okay Memiş başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, kurum amirlerinden görevlerini tutkuyla yapmalarını isteyerek, "Oturularak iş yapılmaz, sürekli alanda olmalısınız. Haram ve israftan uzak durarak toplamda 1 milyon nüfuslu şehrimize hizmet edeceğiz. Erzurum'da yaşayan insanımıza kendini şanslı hissettireceğiz. 'Bu devletin temsilcileri elinden geleni yapıyor' dedirtecek olan merciler bizleriz. Devletimizin imkanlarını vatandaşımızın emrine vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum amirlerinden kente hizmet getirmelerini isteyen Memiş, sürekli alanda olmaları ve sorunların çözümüne yönelik kaynak bularak çalışma yapmalarını istedi.

Kurum amirleri, konuşmalar sonrası çalışmalarıyla ile ilgili sunum yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rapçi Şanışer'den Barış Pınarı Harekatı için konserini iptal etti
Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 19:52:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]