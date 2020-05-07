Erzurum'da imam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yapılan incelemenin ardından Turan'ın cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Durumun jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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