İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

09.05.2023 14:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Uzman çavuş ifadesinde "Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Elimdeki demir paraları fırlattım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı'nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Çıkan olaylarda İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralandı.

İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

"KAFA KARIŞTIRAN 1 KİŞİ VAR"

Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." dedi.

İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı, uzman çavuşun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli P. Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. P. Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

UZMAN ÇAVUŞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan MSB tarafından sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Keleş, ifadesinde şunları söyledi; "Ben daha önce emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynısını tekrar ederim. Arkadaşım Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım.

İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

"ELİMDEKİ DEMİR PARALARI FIRLATTIM"

Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında Serhat'la ayrıldık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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