Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı yapan grup, o anları canlı yayında paylaşmış: Ekrem başkanın kafasını yardık - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı yapan grup, o anları canlı yayında paylaşmış: Ekrem başkanın kafasını yardık

08.05.2023 07:20

Erzurum mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na taşlarla saldıran grubun TikTok'tan canlı yayın açtığı anlaşıldı. İmamoğlu'na küfürler savuran gruptan bir kişinin, "Ekrem başkanın kafasını yardık gittik hastaneye. Bekliyoruz." sözleri duyuluyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu miting için Erzurum'a gitti. Mitingin yapılacağı alan nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan polemiğin ardından kentte tansiyon tavan yaptı.

İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRI

Akşam saatlerinde seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar seçim otobüsünün camlarını kırdı. Konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu alandan ayrıldı.

TİKTOK'TAN CANLI YAYIN AÇMIŞLAR

Olayda bazı vatandaşlar yaralanırken, yaşananlarla ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu'na taş atan gruptaki bazı kişilerin sosyal medya platformu TikTok'ta olay esnasında canlı yayın açtığı ortaya çıktı.

HAKARETLER SAVURDULAR

Görüntülerde, taşlı saldırının yaşandığı alan yer aldı. Söz konusu şahıslar Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretler savurdu.

"EKREM BAŞKANIN KAFASINI YARDIK"

"Burada vatanı temsil ediyoruz. O kaçan CHP'liler kimdi?" diyen gruptakiler bununla sınırlı kalmadı. Gruptakilerin İmamoğlu için, "Ekrem başkanın kafasını yardık gittik hastaneye. Bekliyoruz." dediği duyuldu.

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı yapan grup, o anları canlı yayında paylaşmış: Ekrem başkanın kafasını yardık - Son Dakika


Son Dakika
08:14 Birce Akalay'dan Ekrem İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğramasına tepki: Bu kaos bir günde bitecek elbet
07:51 Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'nin yerine geçmeyi mi planlıyordu? Ablasından iddialara yanıt
07:35 Devlet başkanı, parktaki kaydırağa sıkıştı!
07:33 Kötü performans sergileyen Arda Güler'i oyundan çıkarmayan Jorge Jesus'a taraftarın tepkisi büyük!
07:22 TRT ekranlarından propaganda yaptılar! İşte 4 cumhurbaşkanı adayının konuşması
07:16 Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı yapan grup, o anları canlı yayında paylaşmış: Ekrem başkanın kafasını yardık
07:15 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na aynı seviyede yanıt: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekardır
03:08 İstanbul'da koltuktan dışarı fırlayan sürücü, kendi kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi
03:02 İstanbul'da korkunç kaza! Koltuktan dışarı fırlayan sürücü kendi aracının altında kalarak can verdi
02:12 Ehliyetsiz sürücünün çarptığı uzman çavuş, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 08:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı yapan grup, o anları canlı yayında paylaşmış: Ekrem başkanın kafasını yardık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement