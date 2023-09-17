Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak - Son Dakika

Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak

Erzurum\'da İmamoğlu\'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak
Son Güncelleme: 17.09.2023 11:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde Erzurum mitinginde maruz kaldığı taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı. Davada 28 kişi yargılanacak.

Mayıs ayındaki seçim sürecinde sahaya inen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi gerçekleşen taşlı saldırı nedeniyle yarım kalmıştı. Büyük yankı uyandıran olaya ilişkin dava açıldı. 28 kişinin yargılanacağı davanın iddianamesinde ise taşlı saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşü yer aldı.

TARİH BELLİ DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı. Dava kapsamında 28 kişi yargılanacak. İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verildi. NTV'nin haberine göre davanın tarihi ise henüz belli değil.

Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava!

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen miting bir grubun taşlı saldırısı nedeniyle yarıda kalmıştı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Erzurum, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak - Son Dakika
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