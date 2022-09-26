Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

26.09.2022 14:20
Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Erzurum'da infaz koruma memurunu bıçakla öldüren eski hükümlü gözaltına alındı.

Erzurum'da infaz koruma memurunu bıçakla öldüren eski hükümlü gözaltına alındı.

Yakutiye ilçesinde dün akşam saatlerinde karşılaşan Y.Ç. ile Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Turgay Kınalı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Y.Ç, Kınalı'yı bıçak darbeleriyle ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kınalı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve eski hükümlü olduğu öğrenilen Y.Ç, polislerce Pasinler ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

Kınalı'nın cenazesi, Narmanlı ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da infaz koruma memuru bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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