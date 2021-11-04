Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir inşaatın 7. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Fetullah Sarı 7. kattan zemine düştü.
İnşaattaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika