Erzurum'da "İnsan Hakları İhlali Bağlamında Doğu Türkistan" Konferansı

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nin tertip ettiği 'İnsan hakları ihlali bağlamında Doğu Türkistan' konferansı İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nin tertip ettiği 'İnsan hakları ihlali bağlamında Doğu Türkistan' konferansı İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



İslam Dünyası'nın mazlum coğrafyası Doğu Türkistan'ı tanıyabilmek ve orada yaşanan İnsan Hakları İhlalini birinci ağızdan dinlemek için bir konferans düzenlendi.



Erzurum Uluslararası öğrenci Derneği Başkanı Ergün Halis açılış konuşmasında, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin 5 yıldır faaliyetlerinin sürdüğünün temel hedeflerinin İslam coğrafyasının çok farklı ülkelerinden ilim yolunda hicret eden kardeşlerimizin öncelikle sağlıklı bir şekilde memleketimizde ilmi çalışmalarını maddi ve manevi sıkıntılarını gidererek yapmaları şuurlu bir İslam ufkuyla kendi memleketlerine dönmeleri için gayret sarf ettiklerini ifade etti.



Ülkemizde 203 ülkeden Erzurum da ise 90 ülkeden 3 bine yakın misafir öğrenci olduğunu ve dünyadaki 5 milyon uluslararası öğrenci bulunduğunu söyleyen Halis, bu sayının gün geçtikçe artacağını belirtti.



Halis, bu programı düzenlenmelerinde ki öncelikli konunun genel de Doğu Türkistan özelde ise Doğu Türkistanlı öğrenci kardeşlerimizin uğradıkları zulümleri toplumla paylaşma orada yaşanşara bir bakış açısı oluşturmak olduğunu belirterek Doğu Türkistanlı misafir öğrenci kardeşlerimizin sürgünler yaşadığını ve bu kardeşlerimize sahip çıkıp çözüm üreten yeni adımların atılması gerektiğini hatırlatarak sözlerini Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem şiiriyle tamamladı.



Konuşmalarının ardından Doğu Türkistan hakkında kısa bir sinevizyon gösterisi seyredildi.



İstanbul'da bulunan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurahman iştirak etti. Konferansa Erzurum'daki Uluslararası öğrencilerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşları ve derneklerden katılım sağlandı. 32 yıldır Türkiye'de ikamet etmekte olan Abdulahad Abdurahman konuşmasında Doğu Türkistan'in zenginliklerinden, stratejik ve jeopolitik öneminden, Doğu Türkistan'da yaşadığı dönemde gördükleri yaşadıkları ve tecrübe ettiği olayların yanı sıra Çin zulmünden ve tanık olduğu olayları anlattı. Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinde en önemli sebebin yer altı zenginlikleri olduğu ve Çin'in dışarı açılan kapısının Doğu Türkistan olduğunu özellikle vurguladı ve Çinde bulunan 162 çeşit madenin 122 tanesinin Doğu Türkistanda bulunduğu bilgilerini verdi.



Abdulahad Abdurahman, Çin'in dışa açılan kapısının Doğu Türkistanı saf dışı edip bu zenginliklere egemen olmak istemesi ve İpek yolu projesinin tek sahibi olmak istemesinin önemli sebepler arasında yer aldığını belirtti.



Abdulahad Abdurahman son olarak 'Zenginliğimiz başımıza bela getirdi sanırım' dedi ve 'Her gecenin bir gündüzü vardır bizler de insanlarımızı maarif vakfı olarak geleceğe hazırlamak zorundayız.' diyerek sözlerini bitirdi.



UDEF 12. Bölge Başkanı Ertan Aksakal, Milli Vicdan Platformu Başkanı Emrullah Önalan, Ervak Başkanı Erdal Güzel ile Alperen Ocaklarından gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen konferansa katılanlar konuşmacı Maarif vakfı Genel sekreteri Abdulahad Abdurahman'a sorular yönelttiler.



Abdulahad verdiği cevaplarla Çin hükümetinin yapmış olduğu zulmü tüm çıplaklığı ile bir kez daha teyit etti.



Konferans toplu çekilen fotoğraflar ile sona erdu. - ERZURUM

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