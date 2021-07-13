Erzurum'da "İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da, "İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum İl Göç İdaresi koordinesinde Palandöken Kaymakamlığında düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Murat Karaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, burada yaptığı konuşmada, suç örgütlerine yüksek düzeyde kazanç getiren bir faaliyet olarak, özellikle dünyadaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler, göç, siyasi istikrarsızlıklar ve savaş hali gibi nedenlerle gün geçtikçe daha da yaygın hale gelen insan ticareti suçu ile mücadelenin etkili olması için işbirliği gerektiğini belirterek, suçun hem sınır aşan niteliğine sahip olması hem de örgütlü suçlarla yakın ilişki içinde bulunması nedeniyle ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile STK'ların işbirliği içerisinde çalışmayı zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Uzman Kübra Özcan'ın insan ticareti, göçmen kaçakçılığı göstergeleri ve mağdur tanımlama süreçleri ile destek programları hakkında sunum yaptığı toplantıda, Türkiye genelinde insan ticareti ile mücadele kapsamında alınacak önlemler ve insan ticareti mağdurlarına yönelik istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, insan ticareti konusunda farkındalık faaliyetlerinin artırılması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların personeline bu konuda eğitim verilmesi kararı alındı.

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile çeşitli STK'ların temsilcileri katıldı.