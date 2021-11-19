Erzurum'da, İran plakalı TIR'da 160 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da, Aşkale 'deki uygulama noktasında İran plakalı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada yakıt deposuna zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik