Son Dakika Haberleri: Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi

Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi

1 saat önce

Erzurum'un Tortum ve Çat ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi, System.String[]

Erzurum'un Tortum ve Çat ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.


Alınan bilgilere göre, Erzurum'da iş makinası ve elektrik trafo hırsızlığı yapan 7 kişilik çete, Tortum ve Çat ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İcra edilen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyon sonucunda 4 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması sağlanmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir."


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyet güçleri, teröre yurt içinde de göz açtırmıyor: 22 gözaltı
Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:04:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da iş makinası ve trafo hırsızlığı çetesi çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]