İnşaatta cansız bedeni bulunan Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Yasak aşkı belgelemiş

Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 20 yaşındaki Dilara Köç, 8 Ekim'de çalıştığı iş yerinin yöneticisiyle tartıştıktan sonra işyerinden ayrıldı. Daha sonra Köç, 9 Ekim tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı. Geç saat olmasına rağmen eve dönmeyen kızları için endişelenen aile, kızlarının telefonunu defalarca aradı.

CESEDİ İNŞAATTA BULUNDU

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, 12 katlı inşaat halinde ki binanın üzerinde yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Dilara Köç olduğu belirlenen genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkettiği 2'si kadın 4 şüpheliden Çağla Fatmanur E., tehdit ve şantaj suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Ş.C., B.Ö. ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDIĞI İÇİN TEHDİT EDİLMİŞ

Mahkemede tutuklanan Çağla Fatmanur E.'nin, Dilara Köç'ü tehdit ettiği öğrenildi. İddiaya göre Dilara Köç'ün ayrıldığı hamburgercinin sorumlu müdürü evli olan A.K. (31) ile Çağla Fatmanur E. (23) arasında ilişki olduğu belirlendi. Yaklaşık iki ay önce Çağla Fatmanur E. ile bir mekanda oturan A.K'nin fotoğrafı eşine gönderildi. A.K. ile Çağla Fatmanur E. fotoğrafı gönderdiğini düşündükleri Dilara Köç'le tartıştı. Yaşananlar üzerine Dilara Köç, işyerinden ayrıldı. Olay günü Ş.C. ile Dilara Köç'ün kaldığı eski işyerinden arkadaşının evine giden Çağla Fatmanur E., kapının önünde bir süre tartıştı. Dilara'nın yanından ayrılan Çağla Fatmanur E.'nin telefonla arayarak tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilara, ağlayarak merkez Palandöken ilçesindeki 12 katlı inşaat halindeki binaya çıkıp intihar etti.