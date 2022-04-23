Erzurum'da işçi servisi yayalara çarptı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da işçi servisi yayalara çarptı, 6 kişi yaralandı

23.04.2022 18:53
Erzurum'da işçi servisi yayalara çarptı, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da inşaat işçilerini taşıyan servis minibüsü yayalara çarptı, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da inşaat işçilerini taşıyan servis minibüsü yayalara çarptı, 6 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyreden Ayhan Y. idaresindeki 25 DA 481 plakalı işçi servisi, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.

Kazada, sürücü ve 5 yaya yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ayhan Y. ve bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Minibüsün yayalara çapma anı civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolculardan Necmi Bulut, AA muhabirine, bir taksinin minibüsün önüne kırdığını, şoför de bu araca çarpmamak için direksiyonu çevirince kazanın meydana geldiğini anlattı.

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Erzurum, İnşaat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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