Erzurum'da işçiler çığın altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da işçiler çığın altında kaldı - Son Dakika

Erzurum'da işçiler çığın altında kaldı

6 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan 5 işçi çığ altında kaldı.

Erzurum'da işçiler çığın altında kaldı, System.String[]

Erzurum'un İspir ilçesinde su arızasını gidermeye çalışan 5 işçi çığ altında kaldı. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Olay saat 17.30 sıralarında İspir ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki su sorununu gidermek için Atilla Aslan, Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz ve Resul Coşkun Gıznut Dağı'na gitti. Kar kalınlığının 2.5 metreye yaklaştığı bölgede 5 işçi çalışma yaparken dağdan kopan çığın altında kaldı. Düşen çığın altında kalan Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kendi imkanları ile kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan çığın altında kaldı.


Olay yerine çok sayıda Jandarma ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. - ERZURUM

Erzurum, İspir, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:22 Kaynak: İHA
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