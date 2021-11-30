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Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı

30.11.2021 12:23

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'da trafik polisi ekipleri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı "ihbarlı kırmızı ışık denetimi" yaptı.

Erzurum'da trafik polisi ekipleri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı "ihbarlı kırmızı ışık denetimi" yaptı.

Kentin 10 noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine sivil trafik ekipleri de destek verdi.

Kırmızı ışıkta bekleyen sivil ekipler, ışık ihlali yapan sürücüleri uygulama noktasında bekleyen trafik ekiplerine bildirdi. Kontrol noktasında durdurulan sürücülere ışık ihlalinden 314 lira ceza kesildi.

Işık ihlali yapan bir özel halk otobüsünü de durduran ekipler, yapılan sorguda aracın muayenesinin iki kez geçtiğini belirledi. Burada araç sahibine 650 lira, sürücüye ise ışık ihlalinden 314 lira ceza uyguladı.

İki kez muayenesi geçmesi nedeniyle bağlanan halk otobüsünün yolcuları ise başka bir araca bindirildi.

Otobüsten inen yolculardan Mehmet Çıra, gazetecilere, trafiğe çıkması sakıncalı araçların kara yolunda bulunmaması gerektiğini belirterek, "Herkesin kurallara uyması lazım. Muayenesi olmayan aracın trafiğe çıkması sakıncalıdır. Kırmızı ışığa dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı
Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı
Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı
Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Işık ihlali yapan sürücüler sivil trafik polislerine yakalandı - Son Dakika


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