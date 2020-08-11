Erzurum'da işsiz kalan eski hükümlüye devlet sahip çıktı - Son Dakika

Erzurum'da eski hükümlü olduğu için iş bulamayan Adem Kaya, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" ile büyükbaş hayvan alarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Erzurum'da adam yaralama suçu nedeniyle hapse giren ve denetimli serbestlik yasası ile hapisten çıktığında uzun süre iş bulamayan 4 çocuk babası Adem Kaya, proje hazırlayarak İŞKUR'a başvuruda bulundu. 6 ay içinde başvurusu kabul edilen Adem Kaya'ya devlet tarafından 4 büyükbaş hayvan hibe edildi. Eski hükümlü Kaya kendisine verilen hayvanlardan sağladığı gelirle geçimini sağlıyor.

Öte yandan İŞKUR, eski hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak adına proje ile iş yeri kurmaları halinde hibe desteği sağlıyor. Eski hükümlüler, en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar bu desteği alabiliyor. Terör, casusluk ve çocuk istismarı gibi suçlardan hüküm giyen suçlular ise bu projeden faydalanamıyor.

"İş bulamadım devlet bana sahip çıktı"

Denetim serbestlik yasası sayesinde iş sahibi olduğunu kaydeden Adem Kaya, "2 sene önce eski hükümlü olarak denetim serbestlik yasasından yararlandım. Bana besleyip yararlanmam için 4 hayvan hibe ettiler. Geçimimi beslediğim 4 hayvanla sağlıyordum şimdi hayvanlarımın sayısı 5 oldu. Bize destek sağlamasalardı durumumuz çok kötü olacaktı. Devletin sağladığı hibeden arkadaşım sayesinde haberim oldu. Köyde oturacağınıza İŞKUR'a başvuru yapın destek alırsınız dedi. Ben de başvurumu yaptım ve başvurudan 6 ay sonra bana destek sağladılar. Eski hükümlü olduğum için iş bulamadım ama devlet bana sahip çıktı. Diğer hükümlü vatandaşlar da gitsinler denetim serbestlik kurumlarına başvuru yapsınlar. Tekrardan suç işleyip yanlış yola girmesinler. Başvuru yaptıkları zaman karşılığını alacaklar. Biz hükümlü olduğumuz için bize kötü gözle baktılar iş vermediler. Denetim serbestlik sayesinde devletimiz bizi işsiz bırakmadı" açıklamalarında bulundu.

"Projenin amacı eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasıdır"

Eski hükümlülerin topluma kazandırılması için denetim serbestlik yasasının fayda sağladığını belirten Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Günşafak Karartı ise, "Eski hükümlülerin kendi işini kurma projesi kapsamında vatandaşlara destek sağlandı. Projenin amacı ceza infazını tamamlayan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasıdır. Geçimlerini sürdürebilmeleri suç tekrarına düşmemeleri ve burada yapacağı çalışmalarla istihdama katkıda bulunabilmesidir. Modern ceza infaz sistemlerinin gereğince bakanlığımız birçok projeye imza attı ve buda onlardan bir tanesi. Hükümlü artık cezasını tamamlamaya yakın denetimli serbestlik sistemine giriyor. Burada kendisine iyileştirme ve meslek edinmesi konusunda birçok eğitim veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayan hükümlüler İŞKUR bünyesinde kurulan girişimcilik sertifikasını almak için kurslara katılıyor. Sertifikayı aldıktan sonra koruma kurullarına başvuru yaparak uzmanlardan proje desteği alıyorlar. Daha sonra oluşturduğu projeyi İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderiyorlar. İŞKUR tarafından projesi onaylanan hükümlüler için asgari ücretin 15 katına kadar geri ödemesiz para hibe veriliyor" dedi.

"Erzurum'da eski hükümlülere 2 milyon 600 bin TL hibe desteği sağlandı"

Erzurum'da şimdiye kadar 77 hükümlüye hibe desteği sağlandığını söyleyen Karartı, "Terör, casusluk ve çocuk istismarı gibi suçlardan hüküm giyen suçlular bu projeden faydalanamıyor. Erzurum'da 2017 yılından beri koruma kurullarımızca destekler veriliyor. Bugüne kadar 77 hükümlüye 2 milyon 600 bin TL civarında hibe desteği sağlandı" diye konuştu. - ERZURUM