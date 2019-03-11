Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

Erzurum'da "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

16 dakika önce

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), İŞKUR ve SGK Erzurum İl Müdürlüğü tarafından "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum'da
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), İŞKUR ve SGK Erzurum İl Müdürlüğü tarafından "İstihdam Seferberliği 2019" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ETSO'da düzenlenen toplantıda SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, istihdam teşvikleriyle ilgili sunum yaptı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, toplantı sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar artı 15 bin istihdam hedefi koyduklarını söyledi.

İş adamlarının, esnafın ve sanayicilerin durumunun farkında olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum gibi milli mücadeleye örnek olmuş ve kurtuluş savaşını başlatmış olan bir il olarak bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Maksat işe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza helal yönden para kazandırmak ve helal yönden onların istihdam edilmesini sağlamak. Herkes elini taşın altına koyacak. Burada çok güzel bir mutabakat oluştu. İnşallah yıl sonuna kadar artı 15 bin istihdamla beraber vatandaşlarımıza helal yönden iş sahibi yapmak istiyoruz."

Toplantıya, oda başkanları, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Erzurum, Güncel
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