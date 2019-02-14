Erzurum'da İşyeri Yangını
19 dakika önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde sobadan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir bina kullanılamaz hale geldi.
Erzurum
'un Oltu
ilçesinde sobadan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir bina kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Karabekir Mahallesi'nde 60 yıllık binada faaliyet gösteren kahvehane sahibi Hayrettin Ay, iş yerindeki sobayı yaktıktan sonra çatıdan alevlerin yükseldiğini fark etti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine geldikleri olay yerinde yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında ahşap kaplama binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
İş yeri sahibi Hayrettin Ay, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini öne sürerek, "Önemli değil cana değil mala geldi. Kahvehanede büyük hasar var. Aramama rağmen itfaiye ekipleri geç geldi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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