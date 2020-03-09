Erzurum'da İYİ Partili iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Son Dakika Politika Erzurum'da İYİ Partili iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Erzurum'da İYİ Partili iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

6 saat önce

Erzurum'da, 31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti'den Palandöken Belediyesi meclis üyesi seçilen 2 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Erzurum'da İYİ Partili iki belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti, System.String[]

Erzurum'da, 31 Mart yerel seçimlerde İYİ Parti'den Palandöken Belediyesi meclis üyesi seçilen 2 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

İYİ Partili Palandöken Belediye meclis üyeleri Burhanettin Atmaca ile Sebeki Yılmaz'ın AK Partiye geçmesi dolayısıyla, AK Parti İl Başkanlığında rozet takma töreni düzenlendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Türkiye sathını eserler üzerine inşa ettiğini ve eser siyasetiyle öne çıkan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise AK Parti'nin uzun zamandır Türkiye'nin kaderinde çok etkili olan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Atmaca ve Yılmaz'a AK Parti rozeti takıldı.

Törene, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, aralarında AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun da bulunduğu partinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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