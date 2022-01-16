Erzurum'da izciler dondurucu soğukta yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum'da bir grup izci, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Nenehatun Ejder Spor Kulübü üyesi izciler, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

İzci lideri Fatih Yakışan öncülüğünde karla kaplı olan kırsal bölgelere giden izciler, sokak ve yaban hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bıraktı.

Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık, AA muhabirine, kışın her hafta yaban hayvanları için doğaya yem bırakma etkinliği düzenleyerek doğal hayata katkıda bulunduklarını söyledi.

Sokak ve yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda yem ve mamaya daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade eden Işık, izciler olarak doğal yaşamdaki hayvanlara her koşulda katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Işık, herkesin yaban ve sokak hayvanlarına kış mevsiminde katkıda bulunmasını istedi.