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Erzurum'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrasına yoğun ilgi

15 dakika önce

TCDD'nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresi'yle doğu illerine turneye çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzurum'da konser verdi.

Erzurum'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrasına yoğun ilgi, System.String[]

TCDD'nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresi'yle doğu illerine turneye çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzurum'da konser verdi. Konsere Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Orkestra şefi Nesrin Bayramoğulları ile birlikte toplam 55 kişi olan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası turne için Ankara Garı'nda düzenlenen törenle Turistik Doğu Ekspresi ile yola çıktı. Erzincan'da konser verdikten sonra Erzurum'a gelen orkestra akşam saatlerinde Erzurum Garı'nda konser verdi. Garın önünde kurulan platformda yapılan konsere Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konsere Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve kurum müdürleri katıldı.


Etkinlik hakkında bilgiler veren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, Türkiye'de ilk defa trenle bir turneye gittiklerini ifade ederek "Devlet Demiryollarının düzenlemiş olduğu 163'üncü yılını İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutluyoruz. Dün Ankara Garı'nda turnemizin açılış konserini yaptık. Turistik Doğu Ekspresi treni ile Erzincan'a geldik. Erzincan'da konser düzenleyeceğiz. Bundan sonra da Erzurum'da konser yapacağız. Son olarak da Kars'ta konser vereceğiz" dedi.


İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamında Erzurum'dan sonra 28 Eylül'e kadar sırasıyla Kars ve Sivas Divriği'de konser verecek. - ERZURUM

Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:36 Kaynak: İHA
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