Erzurum'da jandarma çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Erzurum'da jandarma çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

23.04.2022 16:11
Erzurum'da jandarma çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Erzurum'da jandarma ekipleri kırsaldan gelen çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Erzurum'da jandarma ekipleri kırsaldan gelen çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Karargah binasında düzenlenen etkinliğe, Yakutiye ilçesi kırsalındaki Soğucak ile Çayırtepe mahallelerindeki okullarda eğitim gören 23 çocuk katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara, İl Jandarma Komutanlığına bağlı zırhlı araçlar ile birlik envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı. Araçlara da bindirilen çocuklar, daha sonra Dumlu Asayiş Bölük Komutanlığına bağlı komando timi ile KOM Şube Müdürlüğüne bağlı köpek timinin gösterisini izledi.

Çocuklar yakından ilgilenerek başını okşadıkları köpeklerle fotoğraf çektirdi.

Pasta kesimi yaparak çocukların bayramını kutlayan ekipler, miniklere oyuncak ve kitap hediye etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da jandarma çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da jandarma çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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