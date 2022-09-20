Erzurum'da menfezde çuval içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da menfezde çuval içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

20.09.2022 11:02
Erzurum'da menfezde çuval içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri, kara yolundaki menfezde 4 çuval içerisinde esrar ve skunk ele geçirdi.

Erzurum'da jandarma ekipleri, kara yolundaki menfezde 4 çuval içerisinde esrar ve skunk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Horasan ilçesinin Yeşilöz Mahallesi bölgesindeki İğdeli Yol Kavşağı'nda bulunan menfezde yapılan kontrollerde, 4 çuval içerisinde 53 kilo 200 gram esrar ve 11 kilo 976 gram skunk bulundu.

Konuyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da menfezde çuval içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da menfezde çuval içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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