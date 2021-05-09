Erzurum'da jandarmadan şehit annesine Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Erzurum'da jandarma ekipleri, 24 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er İhsan Erdoğan'ın Uzundere ilçesindeki annesi Güllü Erdoğan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Güllü Erdoğan'a ellerinde çiçeklerle sürpriz yaptı.

Anneler Günü'nü kutlayan jandarma personelini karşısında gören Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın selamlarını ileten jandarma ekipleri, anne Erdoğan ile sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Erdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Sizler varsınız, herkes var, devlet var büyüklerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin gelmesiyle mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Jandarma ekipleri, duygulu anların yaşandığı ziyarette, Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Güllü Erdoğan'ın oğlu İhsan Erdoğan, 10 Temmuz 1997'de, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.