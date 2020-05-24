Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika

Erzurum'da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı. Ekipler tarafından Mahallebaşı semtinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şahıs ekipler tarafından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ERZURUM