Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması - Son Dakika
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Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması

14 dakika önce

YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması, System.String[]

YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de koronavirüs teşhisi konulan İran'la sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı. Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:44 Kaynak: DHA
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