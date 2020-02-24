Son Dakika › Güncel › Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması - Son Dakika
Erzurum'da kaçak göçmenlere koronavirüs taraması
14 dakika önce
YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:44 Kaynak: DHA
YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.
Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de koronavirüs teşhisi konulan İran'la sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı. Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.
Son Dakika Koronavirüs: Türkiye'de son durum ne, hangi önlemler alındı? Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi