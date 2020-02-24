Erzurum'da kaçak göçmenlere 'koronavirüs' taraması - Son Dakika
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Erzurum'da kaçak göçmenlere 'koronavirüs' taraması

6 saat önce

Erzurum'da kaçak göçmenlere 'koronavirüs' taramasıYASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Erzurum'da kaçak göçmenlere 'koronavirüs' taraması

YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi. Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de virüs teşhisi konulan İran'la olan sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı. Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.

Erzurum'da kaçak göçmenlere 'koronavirüs' taraması

Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:08 Kaynak: DHA
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