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Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

17.02.2022 12:51
Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 zanlı suçüstü yakalandı. İş yerindeki aramalarda, el yapımı ruhsatsız seri numarası olmayan 9 milimetre çapında 5 tabanca, 10 tabanca namlusu, 6 tabanca üst kapak takımı ve 6 tabanca kabza ve gövdesi, 7,65 milimetre çapında 1 tabanca, markasız ve seri numarasız 9 milimetre çapında 58 tabanca şarjörü, markasız ve ruhsatsız seri numarası olmayan 3 av tüfeği, 1 freze makinesi, 1 masa üstü matkap, 1 matkap ile 1 taşlama makinesi ele geçirildi.

İş yerinde ayrıca silah tamir, bakım ve yapımında kullanılan 154 iğne, 201 yay, 36 icra mili, 23 tetik ve 78 pim bulundu.

Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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