Kaçan kurbanlık, baba oğula zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kaçan kurbanlık, baba oğula zor anlar yaşattı

28.06.2022 14:22

Erzurum'da, büyükbaş hayvan yüklü tırdan kaçan kurbanlık, yoldan geçen baba ve oğul tarafından güçlükle yakalandı.

Erzurum'da, büyükbaş hayvan yüklü tırdan kaçan kurbanlık, yoldan geçen baba ve oğul tarafından güçlükle yakalandı.

Kentte tekstil işi yapan Çetin Yağan kendi kullandığı otomobille Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine giderken Kuzey Çevreyolu Nenehatun Rampası mevkiinde, önünde seyreden büyükbaş kurbanlık hayvan yüklü tırdan bir hayvanın atladığını fark etti.

Önündeki araca klakson çalarak uyarıda bulunmaya çalışan Çetin Yağan, bundan başarılı olamayınca yanında bulunan oğlu Batuhan Yağan ile araçtan inerek, telef olmaması için kara yolundaki hayvanı yakalamaya çalıştı.

Kısa bir kovalamacanın ardından kurbanlığı yakalayan baba oğul, hayvanı iple bağlayıp kontrol altına alınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kulak küpesinden yola çıkarak büyükbaşın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Batuhan Yağan daha sonra sahibi bulununcaya kadar muhafaza etmek için kurbanlığı iple çekerek kendi iş yeri önüne götürmeye çalıştı. Bu sırada baba Çetin Yağan da aracıyla oğlunu takip etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşıldığında ise ipini koparan kurbanlık tekrar kaçmaya başladı.

Bunun üzerine aracından inen baba ve oğlu peşinden koştukları kurbanlığı güçlükle yakalayıp iş yerlerinin önüne götürdü.

Çetin Yağan, AA muhabirine, tırdan atlayarak kaçan kurbanlığı telef olmaması için insanlık adına korumaya çalıştığını söyledi.

Olayı anlatan baba Yağan, "İş yerine giderken önümüzde seyir halinde olan bir tırdaki büyükbaş kurbanlık aşağı atladı. Araç vurmasın diye yakalayıp yolun dışına çıkardık. Şimdi sahibine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Batuhan Yağan da "Kurban Bayramı gelmeden kurbanlık kovalamaya başladık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçan kurbanlık, baba oğula zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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