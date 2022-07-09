Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

09.07.2022 10:57

Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattıERZURUM Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı.

Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

ERZURUM Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık düve, kurban yakalama ekibinin uyuşturmasına rağmen 10 kişi tarafından zor yakalandı.

Erzurum'un merkeze bağlı farklı noktalar da kimi kurbanlık mezbahaneden kaçtı, kimisi de sahibinin elinden. Erzurum Şükrüpaşa semtinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık düve vatandaşlar tarafından yakalanamayınca durum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timine bildirildi. Olay yerine gelen ekip kurbanlık düveye uyuşturucu iğne yaptı. Sahiplerinin yakalayacağı sırada kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık düve kaçarak yaklaşık 10 kilometre koştuktan sonra 10 kişi tarafından zor yakalandı.

Kaçan kurbanlık sahibi Yiğit Katkat, "Şükrüpaşadan Sanayi mahallesine kadar kaçtı. Halen daha peşindeyiz. 2 saat kovaladık, şimdi ekipleri çağırdık. 20 kişi birden köşeye sıkıştırdık, üzerimize atladı" şeklinde konuştu. Kurbanın kaçması, sahiplerinin kovalamasıyla ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansıdı. Diğer yandan Köşk Mahallesinde Bülent Aktaş, düvesini arabadan indirirken kurbanlığın ani hareket yapması sonucu kolunu kırdı. Kurbanlığın yanına yaklaşamayan Aktaş, durumu Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timine haber verdi. Timin kurbanlık düveyi uyuşturması üzerine Aktaş kurbanlığını kesime götürdü.

Kurban kesmek isterken kolunu kıran Bülent Aktaş, "İndirirken atladı bizi yere düşürdü. Şuanda keseceğiz yanına yaklaştırmıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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