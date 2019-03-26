Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kadın Cinayeti

Erzurum'da Kadın Cinayeti

7 dakika önce

Erzurum'da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü.

Erzurum'da Kadın Cinayeti, System.String[]
Erzurum'da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı polisin nefes kesen operasyonu sonrası kıskıvrak yakalandı.

Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır eşi Ö.P.'den ayrı yaşayan Seher Polat cinayete kurban gitti. Sabah boşanma davası için adliyeye giden Seher Polat mahkemenin ardından ikamet ettiği eve geçti. Kısa bir süre sonra eşi çocuğunu görmek istediğini belirterek Seher Polat'ın bulunduğu eve gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P. tabancayla Seher Polat'ı 3 çocuğunun gözü önünde kalbinden tabancayla vurarak öldürdü.

Olay sonrası kaçan Ö.P.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaçtığı güzergah belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan'ın da katıldığı nefes kesen operasyonuyla yol kenarında kıskıvrak yakalandı. Ö.P. sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

Seher Polat'ın cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu Çukur'un Kilit İsmi Çeto, Diziye Veda Etti Gözü Dönmüş Cani, Öldürdüğü Kadının Mezarının Açılmasını İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:07:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kadın Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]