Erzurum'da çalıştığı dükkana kadın kılığında giren şahıs, çelik kasayı çaldı - Son Dakika
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Erzurum'da çalıştığı dükkana kadın kılığında giren şahıs, çelik kasayı çaldı

09.05.2023 18:13

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çalıştığı tatlı imalathanesine kadın kıyafetleri giyip başörtüsü takarak giren ve içerisinde 18 bin TL bulunan çelik kasayı çalan F.A. yakalandı. Hırsızlık kameraya yansırken, şüphelinin kasayı açamayınca toprağa gömdüğü anlaşıldı.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNE KADIN KIYAFETİ İLE GİRİP, ÇELİK KASAYI ÇALDI; O ANLAR KAMERADA

KASAYI AÇAMAYINCA TOPRAĞA GÖMMÜŞ

F.A. gözaltına alındı. F.A.'nın kasayı açamayınca toprağa gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNE KADIN KIYAFETİ İLE GİRİP, ÇELİK KASAYI ÇALDI; O ANLAR KAMERADA

"PİŞMANIM"

Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNE KADIN KIYAFETİ İLE GİRİP, ÇELİK KASAYI ÇALDI; O ANLAR KAMERADA
Kaynak: DHA
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Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da çalıştığı dükkana kadın kılığında giren şahıs, çelik kasayı çaldı - Son Dakika
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