Erzurum'da çalıştığı dükkana kadın kılığında giren şahıs, çelik kasayı çaldı

Muratpaşa Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesinde 7 Mayıs'ta yaşanan kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen şüphelinin erkek olabileceğini değerlendiren polis, hırsızlığı imalathane çalışanı F.A. adlı erkeğin yaptığını tespit etti.

KASAYI AÇAMAYINCA TOPRAĞA GÖMMÜŞ

F.A. gözaltına alındı. F.A.'nın kasayı açamayınca toprağa gömdüğü, içinde ise 18 bin TL olduğu belirlendi. Kasa, sahibine teslim edildi.

"PİŞMANIM"

Evli ve 1 çocuk babası olan ifadesinde pişman olduğunu söyleyen F.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.