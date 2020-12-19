Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor - Son Dakika

Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor

19.12.2020 12:34
Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor, System.String[]

Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi konusunda önemli bir yere sahip olan ve kadın sinerjisini yansıtan kadın kooperatifi sayısı her geçen gün artıyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi konusunda önemli bir yere sahip olan ve kadın sinerjisini yansıtan kadın kooperatifi sayısı her geçen gün artıyor. Erzurum'da merkezde 3 olmak üzere ilçelerle birlikte toplamda 6 kadın kooperatifi faaliyet gösteriyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Münteha Aydın, Kadın Konuk Evi Müdürü Aynur Yılmaz, İpekyolu Kadın Girişimi ve Üretim İşletmesi Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Suma Alim'den çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ziyarette İpekyolu Sanayi ve iş Dünyası Federasyonu Başkanı Mehmet Nuri Alim de hazır bulundu.

Akpınar, Erzurum'da kadın kooperatif sayısının her geçen gün arttığını belirterek, şu an 6 kadın kooperatifinin faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti.

Erzurum merkezde 3, İspir'de 1, Uzundere'de 1 Pasinler'de 1 kadın kooperatifinin kurulduğunu anımsatan Akpınar, bu durumun kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi konusunda önemli olduğunu söyledi.

Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Alim ve ekibine teşekkür eden Akpınar, kadın kooperatifi kurma konusunda girişimde bulunacak kadınlara eğitim ve danışmanlık desteği sunduklarını ifade etti.

Bu alanda ilçelerde çeşitli eğitimler düzenlediklerini belirten Akpınar, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinatörlüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında ilçelerde kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendik. Eğitim programlarıyla kooperatiflerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Kadın Kooperatifi konusunda eğitim ve danışmak hizmeti veriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda kadın kooperatif sayısının artmasına tanık olmak bizler için mutluluk verici" dedi.

Kooperatif Başkanı Alim kadınların hayatın her alanına aktif ve etkin katılımını önemsediklerini belirterek, kadının ekonomide ve sosyal hayatta hak ettiği yere gelmesi için yola çıktıklarını ifade etti.

Erzurum'da başarı hikayesi yazmak için yola çıktıklarını ifade eden Alim, "Kooperatifçiliğin yedi ilkesinden biri toplumsal sorumluluk, toplumu, doğayı ve çevremizi ilgilendiren her şey bizi ilgilendiriyor. İlimizin tüm müşterekleri bizimde sorunumuzdur. Biz üreten kadınlar yan yana gelerek hem kendimizin hem çevremizin birbirimizin yaşamını ipeksi bir dokunuşla değiştirmek istiyoruz. Bu anlamda üretim başta olmak üzere eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında Erzurum'daki kadınlarımız ekonomik ve sosyal statülerini yükseltmeyi hedefledik ve ilk eylem planını başardığımıza inanarak, ilimiz ve bölgemiz açısından birçok eylem planı hazırladık. Bunların başında proje aşamasında olan istiridye mantarı, Erzurum sucuğumuz ile birlikte turşu, Erzurum'a özgü Oltu Taşını ön plana çıkartacak el işi sanatları ve Hınıs Fasulyesi ile başlamış bulunmaktayız. İpekyolu Kadın Girişimi ve Üretim İşletmesi Kooperatifinin kurulmasında bizlere destek veren başta İpekyolu SİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim olmak üzere tüm kooperatif üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca AÇSH İl Müdürlüğü çalışanlarına bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür borçluyuz" dedi. - ERZURUM

Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor
Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor
Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da Kadın Kooperatif sayısı artıyor - Son Dakika


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