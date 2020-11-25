Erzurum'da kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı - Son Dakika

Erzurum'da kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı

25.11.2020 17:27
Erzurum'da kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 il genelinde kadına yönelik şiddet konulu bilgilendirmeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 il genelinde kadına yönelik şiddet konulu bilgilendirmeler yapıldı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsünde ve AVM'lerde Pazartesi ve Cuma günlerini kapsayan bir dizi etkinlik düzenlendi. Kurulan stantlarda kadına şiddet konusunda şiddete uğrayan kadınların şiddete uğradığında yapması gerekenler anlatıldı. Kadın polis ekiplerince şiddete uğrayan kişinin nasıl bir tedbir alacağı, şiddete maruz kalan kadının nerelere müracaat edecekleri anlatıldı.

Kısa adı KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) ile şiddete uğrayan kişinin cep telefonuna indireceği program ile yerini belirleyecek, gelen ihbar ile Polis en kısa sürede mağdurun yayına gidecek.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile aile içi veya kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112-155-156 Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin sevk edildiği bir uygulama olduğu belirtildi.

Yüklenen programda adı, soyadı, T.C. kimlik numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabilecek. Kullanılan sözleşme okunup kabul edildikten sonra sisteme kayıt olunuyor. Uygulama yükleyenin kadın olduğunu MERNİS Veri tabanından, nüfus bilgilerinden teyit edildikten sonra telefonuna SMS ile doğrulama kodu gönderiliyor. SMS olarak gönderilen doğrulama kodu sisteme girildikten sonra uygulama aktif hale gelmiş oluyor.

Kadınlar şiddete uğradıysa neler yapmalı, Alo 112, 155, 156 acil çağrı hatları ile iletişime geçecek, polis merkezleri, karakollar, valilik, Kaymakamlık, Aile Mahkemeleri, Cumhuriyet savcılıkları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Şiddeti önleme ve izleme merkezlerine, Alo 183 aile,çocuk ve özürlü sosyal hizmetler danışma hattına,157 göç idaresine, belediyelerin kadın dayanışma merkezlerine, Baroların Kadın Dayanışma Merkezlerine, Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına müracaatta bulunabilecekleri bildirildi.

Kadına şiddet uygulayan kişi ne yapmalı, şiddet, tehdit, aşağılama veya küçük düşürücü içeren söz sarf etmeyecek, konuta, okula veya iş yerine yaklaşmayacak, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermeyecek, silah taşıması zorunlu bir kamu görevlisi ise silahını kuruma teslim edecek.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Form AVM de kadına şiddet konulu temayı işledi. Şiddete maruz kalacak veya kalan mağdurların neler yapması gereken konularında kadınlara bilgi verdi.

Ayrıca, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulamasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerini almak için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) de başvurabilecekleri anlatıldı. - ERZURUM

Erzurum'da kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı
Erzurum'da kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı

112 Acil, Erzurum, Şiddet, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da kadın polisler Kadın Acil Destek Uygulamasını anlattı - Son Dakika


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