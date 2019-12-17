Erzurum'da kadına şiddeti dikkat çekmek için toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da kadına şiddeti dikkat çekmek için toplantı yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da kadına şiddeti dikkat çekmek için toplantı yapıldı

6 saat önce

Erzurum'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı.

Erzurum'da kadına şiddeti dikkat çekmek için toplantı yapıldı, System.String[]

Erzurum'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddette alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla görüş alış verişinde bulunuldu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, toplantıya yaptığı konuşmada, şiddete eğilimin önlenmesindeki önceliğin eğitimden geçtiğini söyledi.

Bu sorunun çözümü için topluma büyük görev düştüğünü belirten Memiş, "İş, adliye ve kolluk aşamasına geldiğinde yapılacak pek bir şey kalmıyor. O durumda kadınlarımızı ve çocuklarımızı korumak durumunda kalıyoruz. Önemli olan o aşamaya getirmeden sorunun çözülmesidir." dedi.

Memiş, ailenin medeniyet olduğunu ifade ederek,

"Aile medeniyettir, bütün dinlerde böyledir, medeniyetin temelidir. Dinimiz, evi yani medeniyeti, aileyi kutsamaktadır. Yani aileyi kutsallaştıran bir anlayış vardır. Bu anlayışın geri planında ev konusu, aile konusu bizim dinimizde esastır." diye konuştu.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, şiddet profili konusunda sunum yaptı.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Yıldız Büyüker, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Şen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, kaymakamlar, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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