Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kadına Spor' Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kadına Spor' Projesi kapsamında Erzurum GSİM kadın antrenörleri ev ev kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptırıyor. Palandöken ilçesinde yapılan etkinlikte yoğun ilgi gördü.

Karşılaşma hızlı başladı! Henüz 6. dakikada top ağlarla buluştu
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesini de da şehirde başarıyla yürütüyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ev hanımlarına spor yaptırılıyor. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Şaban Polat'ın nezaretinde şehrin muhtelif yerlerine giden GSİM Kadın Antrenörleri ev hanımlarına yönelik egzersiz, kültür fizik ve belirlenen spor branşlarında spor yaptırıyor.


Palandöken İlçesinde ev hanımlarına yönelik yapılan etkinlikte büyük bir ilgi gördü. Ev hanımları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kadın antrenörlerinden Ebru Yurtoğlu Çağlayan, Esra Durak, Demet Karslı, Elif Çelik, Zülal Bayraktaroğulları ve Ayşen Kara yönetiminde egzersiz hareketleri ve kültür fizik yaptı.


Badminton Filesi Ev Hanımları İçin Kuruldu


Egzersiz ve kültür fizik hareketlerinin ardından ev hanımları badminton oynadı. Aralarında Erzurum'la özdeşleşen ehramla badminton oynayan ev hanımları ilgi odağa oldu. Hayatlarında ilk kez badminton oynayan ev hanımlarının mutlulukları gözlerinden okundu. 'Kadına Spor' Projesi kapsamında spor yapan ev hanımları unutulmaz anlar yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Erzurum GSİM kendileri için organize etmiş olduğu etkinlikten dolayı teşekkür etti.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin ardından ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporu Erzurum halkının ayağına götürüyor. Covid sürecinde 'Spor Sokağı' projesi ile evlerin, sitelerin ve apartmanların önünde halka balkonlarında spor yaptıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile birlikte 'Spor Her Yerde' Projesi ile gençleri ve Erzurum halkını spora teşvik etmek için spor gösterileri yapmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ile olan 'Kadına Spor' Projesi ile onlarca ev hanımına spor yaptırıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bakanlığımızın 'Kadına Spor' projesini başlattık. Kadın antrenörlerimiz eşliğinde ev hanımlarına spor yaptırarak, hareket etmelerini sağlıyoruz. Erzurum GSİM olarak sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da 'kadına spor' yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]