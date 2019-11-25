Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi
Son Dakika Güncel Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi - Son Dakika

Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi

6 saat önce

Erzurum'da, "25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı kadın üyeleri, kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi, System.String[]

Erzurum'da, "25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı kadın üyeleri, kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Sendika binasında yapılan toplantıda konuşan Kadın Komite Başkanı Hatice Seven Narlı, kadınların bütün zorluklara göğüs gerdiğini ve varlığını kabul ettirmek istediğini söyledi.

Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen kadının var olma mücadelesi verdiğine işaret eden Narlı, "Kadınlar bu dikenli yolda kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedir." dedi.

Narlı, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olan kadınların ve annelerin "Kadına şiddet yakışır" etiketini yıkmaya çalıştığını ifade etti.

Bu mücadelenin sürmesi için Türkiye'nin tüm kesimlerinden gayret ve destek beklediklerini söyleyen Narlı, "Ülkemizde kadına şiddet olaylarında rakamlar ele alındığında bu tablonun bizlere yakışmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadın toplumun yarısıdır ve karanlık yapıların ortadan kalkması için hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız." diye konuştu.

Erzurum, Narlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış"
Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 02:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]