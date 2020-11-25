Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı

25.11.2020 14:08
Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, System.String[]

Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum Valiliği Toplantı Salonunda Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürü Cemil İlbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ŞÖNİM) Müdür Vekili Münteha Aydın, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, önceki komisyon toplantısında alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalar, kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yapmış oldukları faaliyetler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılacak olan etkinlikler ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlar ele alındı.

Özgödek, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.

Şiddet olgusunun önlenmesi konusunda ilgili kamu kurumlarının yoğun gayret içerisinde olduğunu belirten Özgödek, daha önceki koordinasyon kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, İl Koordinasyon Kurulunun, il düzeyinde kadın alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izlemek, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit etmek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini uygulamak gibi görevleri olduğunu ifade etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününün tarihçesine değindi.

İlbaş, şunları söyledi: "25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası bir Mücadele Günü olarak ortaya çıkışında da 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde yaşanan trajik ve hazin bir öykünün izlerine rastlanmaktadır. 3 kız kardeşin vahşi bir biçimde katledilmesi tüm dünya kadınlarının "kadına yönelik şiddete hayır" sloganı etrafında birleşmesine ve "uluslararası kadın dayanışmasına" sebep olmuştur. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında BM Genel Kurulu 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. 1999 yılından bu yana ülkemizin de aralarında olduğu birçok ülkede 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş Milletler 2015 yılından bu yana 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farkındalık oluşturmak adına "Orange The World" (Dünyayı Turuncuya Boya) adı ile başlatılan kampanya ile 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında birçok ülkede "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda BM ile uyumlu olarak etkinlikler yürütülmektedir."

Ülkemizde de 2000'li yıllardan itibaren 25 Kasım her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlatan İlbaş, " Gerçekleştirilen etkinlikler ile konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amaçlanmıştır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ndeBakanlığımız koordinasyonunda faaliyetler gerçekleştirilmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafında yapılan çalışmalara destek verilmekte, kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri programlarında da konuya dikkat çekilmektedir. Bakanlığımız tarafından 25 Kasım çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin Birleşmiş Milletler "Orange The World" kampanyası ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı alınarak, Ülke düzeyinde tematik toplantılar, iletişim ve farkındalık arttırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bunların birbirini tamamlayıcı olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle ŞÖNİM'lerin 2012 yılında kurulması ve 2019 sonuna kadar 81 ildeki teşkilatlanmalarını tamamlamaları, yereldeki kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını hızlandırmıştır. 25 Kasım Günü de uluslararası bir gün olması ve farkındalık kazandırmaya dayalı bir gün olması nedeni ile hem ülkemiz hem dünyadaki birçok kuruluş için önemli bir farkındalık oluşturma günüdür. Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda çok kıymetlidir. 2019 yılında 25 Kasım 2019 tarihinde Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığımız himayesinde Bakanlığımız tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Programda Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan İşbirliği Protokolü ile 2020-2021 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır. İnsanların olduğu, dikkatlerini çekebilecek her alanı her mekanı kullanmak, mekan ve alanları kullanırken insanlarla da temas kurmak, iletişim kurmak bu konuda görüşlerini alıp kısaca Kanun'lar ve şiddetin suç olduğu bilgisini paylaşabilmek önemlidir. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak spor kulüplerinden, AVM'lere, sokaktan, üniversitelere kadar çok geniş bir alanı farkındalık çalışmalarında kullanıyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde farkındalık çalışmalarının önemine değinen İlbaş"Pandemi sürecinden geçiyoruz. Bilindiği üzere afet, deprem, pandemi gibi kriz oluşturan hususlar kadınları ve erkekleri farklı olarak etkilemektedir. Belki kalabalık etkinlikler bu sene yapılamayacak ama mekanları ve mevcut koşulları göz önünde bulundurarak farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu ve tüm il müdürlüklerimizin de bu sürece destek vermelerini beklemekteyiz. Özellikle pandemi sürecinde başvuru mekanizmalarımız, acil çağrı hatları dahil, Alo 183, KADES'in daha fazla anlatılması, sunulan hizmetlerin ve başvuru mekanizmalarının yerel medya kanallarında anlatılması, sosyal medyanın etkili kullanılması, basılı ve görsel materyallerin mümkün olduğunca fazla kamusal alanda sergilenmesi ve dağıtılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Tüm paydaşlarımıza, tüm katılan ve çalışmalarımıza destek verenlere teşekkür ederiz" dedi.

İlbaş'ın sunumunun ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri tarafından kadına şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar ele alındı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi. - ERZURUM

Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı
Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı
Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı
Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı

Birleşmiş Milletler, Erzurum, Kadın, Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı - Son Dakika


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