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Erzurum'da Kadınlar; Dünya Kadın Hakları Günü için bir araya geldi

6 saat önce

Atatürk'ün öncülüğünde, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından 5 Aralık 1934 tarihinden itibaren kutlanan Dünya Kadın Hakları Günü için Atatürk Üniversitesi'nde kadınlar bir araya geldi.

Erzurum'da Kadınlar; Dünya Kadın Hakları Günü için bir araya geldi, System.String[]

Atatürk'ün öncülüğünde, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından 5 Aralık 1934 tarihinden itibaren kutlanan Dünya Kadın Hakları Günü için Atatürk Üniversitesi'nde kadınlar bir araya geldi.


Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Anneler Derneği Erzurum şubesinin Dünya Kadın Hakları Günü için ortaklaşa düzenlemiş olduğu söyleşiye Sivil Toplum Kuruluşlarından, siyasi, bürokrat, öğrenci, iş kadını ve ev hanımları katıldı.


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salonda gerçekleşen söyleşinin ardından, Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Filiz Pasin, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Kadın Hakları Günü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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