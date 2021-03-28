Erzurum'da kağıt yüklü kamyonet yandı - Son Dakika

Erzurum'da kağıt yüklü kamyonet yandı
28.03.2021 15:01
Erzurum'un Aziziye ilçesinde hareket halindeki kağıt yüklü kamyonet seyir halindeyken aniden alev aldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde hareket halindeki kağıt yüklü kamyonet seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangın söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Aziziye- Çat karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kağıt toplayan seyir halindeki kamyonetin kasasından bir anda dumanlar yükseldi. Kamyoneti yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına çevredeki vatandaşlar da su taşıyarak müdahale etmek istedi. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından araçta maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM
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